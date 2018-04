Blastingnews

: Colpaccio Roma: arriva la semifinale - ElisaDiGiacomo : Colpaccio Roma: arriva la semifinale - honeyciuffy : @DanieleMento @Agenzia_Ansa Bravo, la penso esattamente come te! Complimenti alla Roma e chissà che domani sera non… - MirkoTi : Mamma mia!!! Colpaccio Roma! Well deserved! #ChampionsLeague #RomaBarcellona 3-0 -

(Di martedì 10 aprile 2018) È da poco terminata la partita di Champions League allo stadio Olimpico died i giallorossi hanno compiuto una vera e propria impresa. Come nelle più belle favole d’amore, il calcio è anche questo. Testa e cuore hanno fatto sì che la, guidata dal tecnico Eusebio Di Francesco, zittisse nel vero senso della parole gli spagnoli del Barcellona, dando una vera e propria lezione ai maestri del tiki taka. Davvero una partita senza storia quella compiuta da Dzeko e compagni che per 90 minuti ha messo alle strette Lionel Messi e Luis Suarez, i due per eccellenza che solo nel pronunciarli già includono terrore. Un netto 3-0 consacra lanell’Olimpo del calcio e non importa quel che verrà dopo, perché da questa sera è impossibile non sognare. Di Francesco, il tecnico abruzzese che per anni ha allenato il suo Sassuolo zitto e a testa bassa, stasera è il Re per una notte dando lezioni ...