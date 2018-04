COLONY - #RewatchTime | 1x02 Brave New World

lostinaflashforward

(Di martedì 10 aprile 2018) "We live in a moment where we do what we have to do for the people that we love. The old rules just don’t apply."Ben ritrovati con la rubricadedicata a! Se il primo episodio vi ha fatto (ri)vivere con ansia il viaggio turbolento di Will e i rischi corsi da Katie per sua sorella, la posta sarà molto più alta in questo secondo episodio, dove attraverso gli occhi dei nostri eroi vedremo il pericoloso mondo in cui vivono e i pericoli che lo pervadono.ARTICOLI CORRELATI:- 1x01 "Pilot"TITOLO:NewRegia: Juan Josè CampanellaScritto da: Wes TookeVOTO: ★★★★★★★★☆☆COMMENTO L'episodio si apre con Carlos, che assieme a sua moglie Lucia e al figlio Mateo vanno a ritirare i viveri che gli spettano; ma le cose precipitano, perchè i Red Hats arrivano ed arrestano Carlos, mentre Lucia e Mateo rimangono nascosti nella roulotte. Intanto Will ...