Clima e salute | Greenpeace | dimezzare produzione e consumo carne entro il 2050

La salute pubblica e i cambiamenti Climatici : tutto quello che sappiamo sull’Italia : Ci sono diversi aspetti del clima che hanno un effetto importante sulla salute in Italia. Ad esempio temperature elevate che si prolungano per periodi più lunghi del solito, oppure precipitazioni troppo abbondanti e violente o, al contrario, lunghi periodi in cui non piove. Questi sono alcuni degli argomenti affrontati dalla Fondazione CMCC nell’ambito del proprio contributo al WHO UNFCCC Climate and health country profile for Italy, la ...