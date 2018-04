Cittadini Per | Grande entusiasmo | incontriamo ancora i cittadini il 13 aprile

[L'inchiesta] Il flop del reddito di cittadinanza nella città dei Cinque Stelle : 200 euro per pochi Cittadini : Com'è difficile il risveglio, com'è difficile la realtà. Se ne stanno accorgendo da un po', i militanti locali del Movimento CinqueStelle. Non solo a Roma. Succede in quelle città che avevano ...

Fico istituzionale con standing ovation alla Camera aperta ai Cittadini : In piedi dentro l'aula di Montecitorio, appoggiato ai banchi riservati ai sottosegretari, Roberto Fico ha l'aria soddisfatta. Guarda le sedie dei deputati occupate dai cittadini, che riempiono l'aula da lui presieduta, e forse riflette sul sogno (o l'utopia) a 5 Stelle di portare la gente comune dentro i palazzi della politica. Sono venuti in tanti questa mattina a visitare l'aula in occasione della manifestazione "Montecitorio a porte aperte". ...

"La Rossa per tutti" : sabato 14 la Cri di Cuneo apre ai Cittadini le porte della sede operativa : Tante le attività in programma come una lezione gratuita sulle manovre salvavita pediatriche l'inaugurazione dei nuovi mezzi nel pomeriggio Una giornata a porte aperte per scoprire un lato della ...

Diritto alla salute - lettera aperta al M5s. Come pensate di tutelare i Cittadini? : Il prossimo 7 aprile sarà la Giornata Mondiale della salute indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il Diritto alla salute è un Diritto fondamentale di tutti gli esseri umani, sancito anche nella nostra Costituzione all’art. 32 – “La Repubblica tutela la salute Come fondamentale Diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” – e, secondo quanto recita il 2° ...

Parcheggi - "un salasso per i Cittadini norme da rivedere" : Continuare con questa politica assurda per fare soldi a danno degli abitanti dell Elba , ci obbliga ad una decisa protesta nei confronti di chi abbia voluto questa cosa . Evidenziamo che qualora un ...

Di Biase : inizio nuovo viaggio con emozione. A lavoro per Cittadini - Roma e buona regione : Roma – Di Biase: al fianco di Zingaretti, Leodori e gruppo Pd Roma – Di seguito le parole di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd. “Oggi è iniziata l’XI legislatura del Consiglio regionale del Lazio. Con grande emozione -e grande responsabilità- inizio questo nuovo viaggio. Al fianco del presidente Zingaretti. Di Daniele Leodori e di tutto il gruppo del PD regionale. Ora a lavoro per i cittadini. Per #Roma e ...

Governo - Tajani (Forza Italia) : “Dal M5s solo giochi di palazzo - un controsenso per chi voleva essere partito dei Cittadini” : “Il veto di Di Maio a Berlusconi? Non è nelle condizioni di dare le carte, gli elettori di Forza Italia meritano rispetto”. Così la capogruppo azzurra Mariastella Gelmini a margine del vertice del partito, prima delle consultazioni al Quirinale. Dello stesso avviso pure Antonio Tajani: “Da loro solo giochi di palazzo, un controsenso per chi voleva essere il partito dei cittadini”. Sul rischio di un tradimento di Salvini, ...

Pd : Serracchiani - ripartire mescolandosi a Cittadini nei supermercati : Roma, 31 mar. , AdnKronos, Il 4 dicembre è alla radice del 4 marzo. Lo dico prima di tutto a me stessa. Perciò dalle nostre radici dobbiamo ricominciare a fare politica e opposizione, a gettare le basi per un nuovo inizio. E questo nuovo inizio non si costruisce pensando che il mondo giri intorno alla Camera o al Senato, non ha nulla da spartire nemmeno con ...

Lo Stato trova per le banche - d'affari - le risorse che dice di non avere per i Cittadini : ... al ministero dell'Economia, si occupa di ricontrattare i derivati, non c'è valutazione del rischio, ci si affida totalmente alle banche d'affari." Autore Fabrizio Marchesan Categoria Politica

Dai sentieri dell'entroterra alle sale dei musei Cittadini - idee per il weekend di Pasqua in Riviera foto : Ma ci sono anche bancarelle con prodotti enogastronomici e oggetti del passato a Diano Marina, spettacoli di magia con truccabimbi, clown e uova Pasquali giganti nel cuore di Taggia e una ...

Pasqua : Ascom Padova - si va verso un quasi tutto esaurito per alberghi Cittadini : Padova, 30 mar. (AdnKronos) - "Ancora poche camere libere. Ma a questo punto – annuncia Monica Soranzo, presidente degli albergatori di Padova Hotels Ascom - speriamo di occupare anche quelle”. E’ una Pasqua 2018 da quasi “tutto esaurito” quella che si prospetta per il turismo di Padova città (meno