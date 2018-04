CinemaDays 2018 | film a 3 euro fino al 12 aprile | tutte le sale aderenti

optimaitalia

: Grazie ai #CinemaDays da oggi al 12 Aprile potrai vedere e rivedere #SuccedeIlFilm al cinema con soli 3€ ?? Trova l… - team_world : Grazie ai #CinemaDays da oggi al 12 Aprile potrai vedere e rivedere #SuccedeIlFilm al cinema con soli 3€ ?? Trova l… - MiBACT : Online il primo gruppo di sale aderenti all'iniziativa @Cinema__Days con il #cinema a soli 3 euro! L'elenco contien… - MilanoCitExpo : Tornano i CinemaDays, i giorni per vedere i film a 3 euro #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di martedì 10 aprile 2018) In corso iper godersi uno o piùa soli 3a questo giovedì 12. Esattamente da ieri 9e dunque per altri 3 giorni sarò possibile recarsi presso lesparse su tutto il territorio nazionale e beneficiare di una visione a prezzo scontatissimo delle pellicole ora in distribuzione. Una nuova occasione per avvicinare gli italiani al grande schermo in tempi non proprio facili per questo settore.L'iniziativaora in corso è figlia di un altro programma molto noto come Cinema2day, che a cavallo tra fine 2016 e prima parte del 2017 aveva previsto ben 9 appuntamenti mensile con iin visione addirittura a 2, portando a casa il risultato di ben 8 milioni di persone in sala. Il nuovo progetto, come il precedente, è stato promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma gode della ...