Cina | Xi Jinping annuncia riduzione di dazi sull' import di auto

Cina : presidente Xi Jinping promette di aprire mercati a stranieri e di abbassare dazi auto : I mercati guardano al discorso proferito dal presidente cinese Xi Jinping, che con le sue parole smorza i timori di una guerra commerciale contro gli Stati Uniti di Donald Trump.

Forum di Boao : Xi Jinping mostrerà al mondo nuove prospettive della riforma e apertura della Cina : Wang Yi ha rivelato che durante la conferenza, Xi Jinping spiegherà tutta una serie di questioni focali a cui il mondo intero presta grande attenzione come, ad esempio, in che modo la Cina intende ...

Xi Jinping ha dato una missione alla Cina : Rudd è un sinologo, studia la Cina da quarant'anni e in più ha nel proprio bagaglio l'esperienza politica, che gli ha fatto incontrare di persona gli attuali leader cinesi. Probabilmente è uno dei ...

Xi Jinping ha dato una missione alla Cina : Nonostante la mancanza di democrazia e le diseguaglianze crescenti, i cinesi si sentono comunque in un periodo storico fortunato con un leader fortunato. Ma è proprio così? Leggi

Kim Jong-un - vertice in Cina da Xi Jinping : “Denuclearizzare? Dipende da Usa e Seul” : La prima missione all’estero è arrivata a sorpresa in quanto a tempistica. Affatto sorprendente la destinazione: la Cina, alleata storica. Kim Jong-un si è recato in visita da domenica a mercoledì (25-28 marzo) a Pechino su invito di Xi Jinping. Il leader della Corea del Nord è arrivato domenica per ripartire mercoledì, accompagnato dalla first lady Ri Sol-ju: ha incontrato il presidente cinese e la consorte Peng Liyuan e, in base alle immagini ...

Cina Xi Jinping all'Anp : Solo il socialismo con caratteristiche cinesi salverà il Paese : Alcuni cattolici cinesi fanno notare che Xia Baolong, già segretario del Pcc nel Zhejiang, è stato nominato segretario generale della Conferenza politica consultiva del popolo cinese. Xia, ...

Russia e Cina sempre più uniteI piani dell'asse Putin-Xi Jinping E l'Occidente diviso adesso trema : L'abolizione del vincolo dei due mandati per Xi Jinping. Il trionfo elettorale per Putin. L'asse tra Cina e Russia si fa sempre più saldo: gli uomini forti dell'Est fanno paura all'Occidente diviso Segui su affaritaliani.it

Xi Jinping punta alla modernità e rivendica il 'posto che spetta alla Cina nel mondo' : Condividi Poca economia nelle parole di Xi, anche se secondo molti le dinamiche della crescita saranno decisive per la stabilità del suo regno. Questa parte viene lasciata al premier Li Keqiang che ...

Cina - Xi Jinping si congratula con Putin per la rielezione : Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio a Vladimir Putin per congratularsi dopo la vittoria alle presidenziali russe di domenica che valgono il quarto mandato di sei anni al Cremlino. ...

Cina - Xi Jinping presidente all'unanimità. E arrivano subito le congratulazioni di Putin : ... ha poi aggiunto il capo del Cremlino, per il quale il percorso tracciato sarà di aiuto alla promozione della sicurezza e della stabilità nell'Eurasia e nel mondo intero.

Cina - Xi Jinping rieletto presidente della Repubblica : Cina, Xi Jinping rieletto presidente della Repubblica Xi potrebbe anche mantenere la carica a vita dopo la rimozione dalla Costituzione del limite dei due mandati Continua a leggere L'articolo Cina, Xi Jinping rieletto presidente della Repubblica proviene da NewsGo.