“Che hai | amore della mamma?” Choc sul fasciatoio Cambia il pannolino alla sua bimba

(Di martedì 10 aprile 2018) Si chiama Gemma Fraser, è di Edimburgo, è mamma di Orla e, sulle pagine del Daily Mail ha raccontato una storia atroce che riguarda la sua bambina. È una storia allucinante provocata da una cosa banalissima che quindi può capitare a chiunque. Per questo Gemma ha deciso di rendere pubblica la sua storia affinché altre mamme non si trovino a vivere ciò che ha vissuto lei. La sua piccola Orla ha rischiato di perdere due dita del piede per colpa di una ciocca di capelli che si era arrotolato intorno a esse e che impediva il passaggio del sangue. Le ditapiccola erano molto rosse e gonfie perché, appunto, il sangue non passava più. Ma come è possibile che una ciocca di capelli abbia creato tutto questo panico? Il fatto è che quella ciocca si era stretta moltissimo, così tanto che la donna ha dovuto portare la sua piccola in ospedale. La maggior parte dei capelli annodati intorno alle ...