Champios league | la speranza del ritorno

Blastingnews

: #Champions League, vigilia di #Roma - #Barcellona: Alla vigilia di #Roma-#Barcellona, gara di ritorno dei quarti di… - RomaStreaming : #Champions League, vigilia di #Roma - #Barcellona: Alla vigilia di #Roma-#Barcellona, gara di ritorno dei quarti di… - livebarcellona : #Champions League, vigilia di #Roma - #Barcellona: Alla vigilia di #Roma-#Barcellona, gara di ritorno dei quarti di… - MilanCafe24 : La Roma toppa, il Milan spera #MilanCafe24 #WeareacMilan -

(Di martedì 10 aprile 2018) La resa dei conti sta per arrivare. Domani inizia la due giorni didei quarti di Championsche ha visto risultati pressoché attesi per le italiane che, sfortunate alle urne di Nyon, si sono scontrate con il muro delle big spagnole (Real Madrid e Barcellona). Risultato a sorpresa invece per il City di Guardiola che crolla contro il Liverpool di Salah e compagni. Poche chance per le italiane Pochissime le possibilità per la Roma di De Francesco che dovrà recuperare il 4-1 dell' andata, seppur dovrà ospitare il Barcellona all'Olimpico; risultato ancora più difficile alla luce della recente sconfitta a vantaggio della Fiorentina. Meglio, si fa per dire, la situazione della Juve che dovrà recuperare il 3-0 dell'andata, anche se dovrà giocare al Bernabeu e tra l'altro dovrà fare a meno di Dybala, squalificato per l'espulsione subita all'andata all'Allianz Stadium per due falli ...