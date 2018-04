Champions League | Manchester City-Liverpool 1-2 | Salah in semifinale | Guardiola espulso

Sorteggio Semifinali Champions League - quando si svolge? Le possibili avversarie della Roma e come vederlo in tv : La Roma si è qualificata per le Semifinali di Champions League. Un’impresa magistrale, commovente e leggendaria quella dei giallorossi, capaci di ribaltare il 4-1 dell’andata ed asfaltare il Barcellona di Messi e Suarez. Una storia che verrà raccontata a lungo nei prossimi decenni ed i fortunati dell’Olimpico potranno dire “Io c’ero…”. A questo punto, però, è già tempo di guardare oltre. C’è una ...

Sorteggio Semifinali Champions League : la data e l’orario. Come seguirlo in tv? La Roma scopre l’avversaria! : La Roma attende venerdì 13 aprile, giorno in cui si svolgerà il Sorteggio delle Semifinali della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon svelerà quale sarà l’avversaria dei giallorossi nel prossimo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale: dopo l’impresa da leggenda confezionata contro il Barcellona, i ragazzi di Eusebio Di Francesco non vogliono smettere di sognare e ora attendono di ...

Champions League - quando gioca la Roma in semifinale? Le date e il calendario. Il programma e gli orari : La Roma ha compiuto un’impresa mitologica e si è qualificata alle semifinali della Champions League 2018. I giallorossi hanno letteralmente ribaltato il Barcellona, un impossibile 3-0 rifilato ai maestri catalani che ha permesso di rimontare il 4-1 del Camp Nou e che vale l’ingresso tra le quattro grandi d’Europa per la prima volta nella storia (nell’era post Coppa Campioni). Ora tutti i tifosi non vedono l’ora di ...

Le possibili avversarie della Roma nelle semifinali di Champions League. Liverpool e Real Madrid sulla strada dei giallorossi : La Roma ha compiuto una delle imprese più memorabili della storia del calcio mondiale. All’Olimpico ha spazzato via per 3-0 il Barcellona, ribaltando il 4-1 dell’andata e qualificandosi incredibilmente per le semifinali di Champions League. La Capitale torna così tra le migliori 4 squadre in Europa dopo ben 34 anni! Un successo meritatissimo, che consacra Eusebio Di Francesco come un allenatore di grande caratura internazionale: il ...

GRAZIE ROMA! Barcellona ribaltato 3-0 - miracolo eterno! Storica semifinale di Champions League! : La Roma ha compiuto un’impresa ai limiti della leggenda, ha realizzato un miracolo che sembra impossibile. ROMA HA VINTO, Roma è in semifinale della Champions League 2018 dopo aver sconfitto il Barcellona con un roboante 3-0 nel match di ritorno dei quarti di finale. Dopo aver perso per 4-1 al Camp Nou, i giallorossi dovevano realizzare una rimonta da antologia e così è stato in una serata già consegnata di diritto alla storia. I ...

Video Gol Roma-Barcellona 3-0 : Highlights e Tabellino Champions League 10-04-2018 : Risultato Finale Roma-Barcellona 3-0: Cronaca e Video Gol Dzeko, De Rossi, Manolas Ritorno Quarti di Finale di Champions League 10 Aprile 2018 Il calcio è uno sport meraviglioso. E’ uno sport in cui anche la squadra più piccola può battere la più grande. Contro ogni pronostico. Contro ogni logica. La Roma nel momento più difficile della sua stagione batte 3-0 il Barcellona e si qualifica per la Semifinale di Champions League. Nessuno ...

