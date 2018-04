: #Champions, #RomaBarcellona 3-0, giallorossi in semifinale dopo un'impresa storica: Dzeko al 7', poi nel secondo te… - Agenzia_Ansa : #Champions, #RomaBarcellona 3-0, giallorossi in semifinale dopo un'impresa storica: Dzeko al 7', poi nel secondo te… - MatteoPedrosi : IMPRESA ROMA! Giallorossi in semifinale di @ChampionsLeague! #RomaBarcellona 3-0! GRANDISSIMI! +++ ROMA IN SEMIF… - OptaPaolo : 2 - Solo due squadre nella storia della Champions League sono riuscite a ribaltare una situazione di 3+ gol di scar… -

Il miracolo è realtà: lacompie l'impossibile battendo 3-0 all' Olimpico il Barcellona ribaltando l'1-4 del Nou Camp. Per i giallorossi èdiLeague. Subito una chance per Sergi Roberto, ma lasblocca già al 6': perfetto lancio di De Rossi per Dzeko che si incunea fra i centrali catalani e insacca. Barça frastornato, Schick e Dzeko sfiorano il bis. Nella ripresa giallorossi al raddoppio al 58': Piquè atterra Dzeko in area, De Rossi trasforma. All'82' apoteosi:tris Manolas di testa.(Di martedì 10 aprile 2018)