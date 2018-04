C’è stata una scossa di terremoto nelle Marche

Juventus-Inter - contatto Ronaldo-Iuliano - Ceccarini : “non C’è mai stata malafede” : L’ex arbitro Ceccarini in un’intervista a Premium Sport è tornato a parlare del contatto Ronaldo-Iuliano nella gara tra Juventus ed Inter, dichiarazioni destinate a fare discutere. Poi un commento anche sul Var: “In realtà la Var in quell’occasione c’è stata e mi meraviglia che nessuno l’abbia preso in considerazione o abbia fatto finta di niente: in diretta e durante il replay dell’episodio il ...

Allegra : «Rovesciata Ronaldo nuovo simbolo Panini? La tentazione C’è stata» : Il direttore Mercato Italia, Figurine e Card della Panini spiega di aver valutato questa possibilità: «La rovesciata di Ronaldo è ancora più difficile di quella di Parola». L'articolo Allegra: «Rovesciata Ronaldo nuovo simbolo Panini? La tentazione c’è stata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Allegra : “CR7 nuovo simbolo figure panini? Tentazione C’è stata…” : “Cristiano Ronaldo nuovo simbolo della panini? Devo ammettere che, appena vista la rovesciata, una suggestione c’è stata. Ci siamo scambiati alcuni messaggi tra i membri del management e non escludo che possa esserci un omaggio celebrativo, in una nostra prossima produzione, per un gesto così bello”. Antonio Allegra, direttore Mercato Italia, Figurine e Card della Panini, ai microfoni di Radio 24 si esprime così sulla proposta ...

C’è stata un’esplosione in un’azienda di mangimi a Treviglio - in provincia di Bergamo : i giornali parlano di due morti : Domenica mattina intorno alle 10 c’è stata un’esplosione in un’azienda di mangimi a Treviglio, in provincia di Bergamo: secondo i giornali sono morte due persone. L’azienda si chiama ECB, e ad esplodere sarebbe stato un serbatoio per l’essiccazione di materiale organico. Sul The post C’è stata un’esplosione in un’azienda di mangimi a Treviglio, in provincia di Bergamo: i giornali parlano di due ...

C’è stata un’esplosione nel porto di Livorno : È successa durante la pulizia di un sito vuoto, e due operai di 52 e 25 anni sono morti The post C’è stata un’esplosione nel porto di Livorno appeared first on Il Post.

C’è stata un’esplosione in un porto di Livorno : Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze, potrebbero esserci feriti The post C’è stata un’esplosione in un porto di Livorno appeared first on Il Post.

C’è stata un’esplosione nel porto industriale di Livorno - potrebbero esserci feriti : C’è stata un’esplosione in un serbatoio nel porto industriale di Livorno, in Toscana. Le informazioni su quello che è successo sono ancora confuse, anche se diversi giornali, tra cui Repubblica e il Corriere, parlano di alcuni feriti. Sul posto sono The post C’è stata un’esplosione nel porto industriale di Livorno, potrebbero esserci feriti appeared first on Il Post.

C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat - in Afghanistan : almeno una persona è stata uccisa : Stamattina c’è stato un attentato suicida in una moschea sciita a Herat, in Afghanistan: secondo una fonte di al Jazeera almeno una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il vice The post C’è stato un attentato suicida alla moschea sciita di Herat, in Afghanistan: almeno una persona è stata uccisa appeared first on Il Post.

C’è stato attentato suicida alla moschea sciita di Herat - in Afghanistan : almeno una persona è stata uccisa : Stamattina c’è stato un attentato suicida in una moschea sciita a Herat, in Afghanistan: secondo una fonte di al Jazeera almeno una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il vice The post C’è stato attentato suicida alla moschea sciita di Herat, in Afghanistan: almeno una persona è stata uccisa appeared first on Il Post.

Camere - Martina (Pd) : “Ci aspettavamo novità che non C’è stata. Gioco di veti tra M5s e centrodestra blocca tutto” : Le reazioni di Paolo Romani, candidato per il centrodestra alla Presidenza del Senato, di Pietro Grasso e Maurizio Martina al termine della riunione dei capigruppo a Montecitorio che doveva trovare un accordo tra tutte le forze politiche per l’elezione dei presidenti di camera e Senato. La riunione dopo un’ora e mezza si è chiusa con un nulla di fatto. L'articolo Camere, Martina (Pd): “Ci aspettavamo novità che non c’è ...

C’è stata un’esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una fuga di gas : sono morte almeno tre persone : C’è stata un’esplosione in una palazzina di Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una The post C’è stata un’esplosione a Catania, probabilmente dovuta a una fuga di gas: sono morte almeno tre persone appeared first on ...

C’è stata un’esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una fuga di gas : potrebbero essere rimasti coinvolti dei vigili del fuoco : C’è stata un’esplosione a Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una precedente segnalazione di The post C’è stata un’esplosione a Catania, probabilmente dovuta a una fuga di gas: potrebbero essere rimasti coinvolti dei ...

C’è stata una sparatoria in un liceo nel Maryland - si parla di diverse persone ferite : C’è stata una sparatoria in un liceo a Great Mills, nel Maryland: si parla di diverse persone ferite, ma per il momento non ci sono informazioni più precise. Citando funzionari della scuola, Reuters scrive che il liceo è ancora in lockdown The post C’è stata una sparatoria in un liceo nel Maryland, si parla di diverse persone ferite appeared first on Il Post.

C’è stata una nuova esplosione a Austin - in Texas : Ha ferito due persone, sembra in modo non grave: non si sa ancora se sia collegata alle tre esplosioni di inizio marzo The post C’è stata una nuova esplosione a Austin, in Texas appeared first on Il Post.