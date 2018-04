CCN | al via la quarta stagione del late show satirico di Saverio Raimondo | “La nostra

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 aprile 2018) Presentata a Milano latelevisiva di “CCN – Comedy Central News”, ilcondotto dache dal 13 aprile andrà in esclusiva su Sky al canale 124. Il format è inserito all’interno del progetto firmato Comedy Central il canale satellitare dedicato alla comicità e all’intrattenimento di Viacom international media networks Italia. “A livello politico sono un fallimento, a livello comico non fanno ridere nessuno ma se i comici si impegnano si può far ridere di loro”. Il conduttoreha annunciato qualche ospite: “Silvio Berlusconi, Beppe Grillo e persino Andreotti, anche se è morto. Sono le nostre interviste impossibili” “Oggi praticamente nessuno ha più senso dell’umorismo, addirittura gli elettori non riescono più a ridere di se stessi”, continua, “siamo rimasti in pochi ad avere senso dell’umorismo. CCN è la...