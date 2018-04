Cavallo morto al Palio di Legnano | AIDAA | “Era dopato?”

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) “Inviata questa mattina una denuncia penale (e non un esposto) per il reato di maltrattamento di animali (articolo 544 del codice penale) alla procura di Busto Arsizio in seguito alla morte (uccisione) delcaduto durante le prove libere deldiavvenuta nei giorni scorsi presso il centro ippico LA Stella di, caduta nella quale sono rimasti coinvolti anche due fantini che sono finiti in ospedale. Nella denuncia presentata daa firma del presidente nazionale Lorenzo CROCE si chiede di ‘verificare le motivazioni che hanno portato alla immediata soppressione dell’animale senza un passaggio in una clinica privata e se lo stesso non fosse stato sottoposto all’uso di sostanze vietate che sarebbero facilmente state riscontrate durante un esame del sangue’“: lo scrive in una nota. “Scende dunque il velo del doping ...