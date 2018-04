Cassazione | pg | Assegno divorzio deve tener conto del tenore di vita

Divorzio - pg Cassazione : sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno : La valutazione deve essere fatta caso per caso e il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio può continuare ad essere preso come riferimento nelle cause di Divorzio, per...

Assegno di divorzio - tenore di vita al verdetto finale della Cassazione : Questa mattina le Sezioni Unite della Cassazione hanno tenuto un'udienza all'esito della quale verrà chiarito se e quando è dovuto l'Assegno di divorzio. Dal 1990 al 2017 l'interpretazione è stata ...

Il tenore di vita va preso in considerazione per l'assegno di divorzio. La richiesta del pg della Cassazione : Il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause di divorzio per valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno divorzile. Lo ha chiesto il pg della Cassazione, Marcello Matera, alle sezioni unite della Suprema Corte che devono decidere se confermare o meno il verdetto 'Grilli' che ha archiviato il tenore di vita. La decisione degli ermellini sarà ...

Pino Daniele/ Cassazione - ex moglie : non ha diritto ad assegno di divorzio : Pino Daniele, la Cassazione e l’assegno all’ex moglie: non ha diritto ad assegno di divorzio. Dorina Giangrande non percepirà più i 75 mila euro che la stessa riceveva dal cantante(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Pino Daniele - la Cassazione : 'Niente assegno alla ex moglie' : La morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e anche la causa intrapresa per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che non può ricadere sugli eredi. E' questo il motivo per cui la ...