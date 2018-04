Casilina | Borelli | «Guardiamo avanti»

Casilina calcio (I cat.) : Il rammarico di Borelli : Roma – Il Casilina ha dato continuità al successo di Genazzano. Anche se il pareggio interno contro il Piglio di domenica scorsa non era proprio il risultato sperato dai ragazzi di mister Tiberio Baroni. E’ il centrocampista Fabiano Borelli, uno degli elementi di maggior militanza nel club capitolino, a confermare questa impressione. “Sicuramente abbiamo perso due punti per come si era messa la partita – dice l’atleta classe 1993 –. ...