Cascia - "Fiera del capo lanuto" - tributo della città di Santa Rita alla pastorizia : Il consigliere ha ricordato l'estrazione delle lotteria abbinata alla festa di Santa Rita domenica 3 giugno in Sardegna e in diretta streaming a Cascia . Il rappresentante di pastori Palombi tiene a ...

Tutto pronto a Cascia per la 'Fiera del capo lanuto' : In programma, inoltre, tra laboratori, degustazioni e spettacoli anche la ricotta salata da guinness che domenica chiuderà in bellezza la ricca tre giorni di festa. Dopo una prima edizione di grande ...