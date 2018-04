Camion perde lastre di marmo a Torre del Moro | disagi al traffico per quattro ore

La paura in soggettiva - perde il controllo della moto e finisce sotto al Camion in corsa. Nemmeno lui ci crede : “Grazie - sono vivo!” : Un uomo sta guidando la sua moto lungo un’autostrada in California. Improvvisamente perde il controllo del mezzo, cade e viene proiettato verso il centro della carreggiata, mentre sta passando un autoarticolato. Ma quello che accade in quei pochi, drammatici secondi lascerà di stucco il motociclista e tutti quelli che vedranno le immagini registrate dalla telecamera montata sul casco. Scivolando sull’asfalto ad alta velocità, ...