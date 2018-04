Calciomercato Torino | riscatto N’Koulou | ecco quanto verserà al Lione

Calciomercato Torino - Cairo parla di N’Koulou e Belotti : importanti indicazioni : Calciomercato Torino – Il Torino ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’inter, soddisfatto il presidente Cairo che ai microfoni di Premium Sport dà importanti indicazioni di mercato: “La clausola di Belotti? Non ci ho più pensato, ne abbiamo parlato due anni fa, però poi non ne abbiamo più parlato. Vale solo per l’estero, vedremo poi cosa fare ma non c’è alcun problema. Il riscatto di ...

Calciomercato Torino - Cairo : «N'Koulou? Resterà con noi» : Lo annuncia nel corso del programma "Serie A Live" in onda su Premium Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo. "Se mi aspettavo di piu' dalla stagione? Qualcosina si', altrimenti non ci sarebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino : non arriva Glik - ecco il difensore vicino ai granata : Calciomercato Torino – Il Torino sta attraversando un buon momento in campionato, due vittorie consecutive per la squadra di Mazzarri, bene 8 gol fatto ed uno subito nei match contro Cagliari e Crotone, adesso partita contro l’Inter. Nel frattempo si pensa al mercato ed alla prossima stagione, diminuiscono sempre di più le chance di un ritorno di Glik, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb è un altro il difensore vicino ai ...

Calciomercato Torino - la richiesta di Mazzarri per la fascia destra : Calciomercato Torino – Il Torino è in fase di ripresa, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dal netto successo sul campo del Cagliari, il campionato però dei granata può considerarsi finito, nessun obiettivo, solo quello di conquistare il miglior piazzamento possibile. La dirigenza sta pensando alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato secondo quanto riporta Mediaset la richiesta per la fascia destra sarebbe quella ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...

Calciomercato Torino - Belotti via? Il Milan c'è : 'Non basta andare in una grande squadra se poi vai in panchina - ha detto ai microfoni di Rai Sport -. Sono idee che escono sempre fuori ma bisogna valutare bene, a 360 gradi, quale sia la cosa ...

Calciomercato Torino - occorrono acquisti coerenti e di qualità : Torino - Se adesso è sovrana l'arte dell'arrangiarsi, tra qualche mese non sarà più così. Certo, sempre che aprendo l'analisi arrivi innanzitutto un centrale difensivo di primo livello. E, aspetto ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...

Calciomercato Torino - ecco perchè è possibile il ritorno di Glik : le ultime : Calciomercato Torino, SI PROVA IL ritorno DI Glik – Altra stagione deludente per il Torino, i granata devono rimandare ancora la possibilità di poter lottare per l’Europa. Per questo motivo l’intenzione è quella di anticipare i tempi in vista della prossima stagione, si pensa al mercato. Si proverà a blindare la difesa, in porta confermato Sirigu, la grande sorpresa è stato N’Koulou, davvero grande protagonista. Mazzarri ...

Calciomercato Torino - Milinkovic-Savic andrà convinto : Torino - La permanenza di Sirigu , a questo punto conclamata a meno di colpi di scena che apparterrebbero per l'appunto alla sfera dei fulmini a ciel sereno, illumina lo scenario, ma porta ...

Calciomercato Torino - caso Milinkovic-Savic : ecco cosa è successo : Torino-Milinkovic-Savic, addio al termine della stagione? Momento difficile per la squadra granata, l’effetto Mazzarri è ormai un lontano ricordo, ormai il campionato può considerarsi senza obiettivi. Per questo motivo il presidente Cairo sta pensando alla prossima stagione, nelle ultime ore è però scoppiato il ‘caso’ Milinkovic-Savic. Il portiere ha qualità enormi e vorrebbe giocare titolare e come riporta ...

Calciomercato Torino - si lavora al clamoroso ritorno di Glik : Calciomercato Torino, PAZZA IDEA Glik – Ormai nessun obiettivo per il Torino fino al termine della stagione, l’arrivo di Mazzarri aveva portato un cambio di passo ma solo per le prime giornate, poi risultati negativi che hanno fatto sprofondare la squadra in classifica. Per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - i granata possono riportare in Italia Muriel : Calciomercato Torino – Stagione fino al momento negativa per il Torino, in particolar modo ultime partite veramente deludenti. L’arrivo di Walter Mazzarri ha portato ad un importante cambio di passo però solo iniziale, poi diverse sconfitte. Ormai la squadra non ha alcun obiettivo fino al termine della stagione e per questo motivo il presidente Cairo sta già studiando le mosse in vista della prossima stagione. Un reparto che subirà ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Torino-Spal? In tre possono cambiare maglia : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le squadre non vogliono farsi trovare impreparate e sembrano pronte ad anticipare i tempi, in particolar modo al lavoro Torino e Spal. La squadra granata sta disputando una stagione deludente, l’arrivo in panchina del tecnico Walter Mazzarri non ha portato gli effetti sperati. Il presidente Cairo è dunque al lavoro per preparare la prossima stagione e guarda con attenzione in casa Spal, secondo ...