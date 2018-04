Calcio | morto Tomà | ultimo superstite del Grande Torino

Mondo del Calcio ancora sotto shock : altro calciatore trovato morto [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Il Mondo del calcio ancora sotto shock, altra morte che ha sconvolto tutti. Si tratta del 18enne Samba Diop, Le Havre in lutto ma in generale tutto il Mondo del calcio, le cause del decesso sono ancora da chiarire e non sono state specificate. La seconda squadra del Le Havre avrebbe dovuto giocare contro il Reims, l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi. Per ricordare il calciatore ci sarà un minuto di silenzio nei campi di Ligue ...

Ignazio Scardina - morto a 70 anni il giornalista sportivo della Rai. Fu imputato e poi assolto nello scandalo Calciopoli : È morto a 70 anni Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, una vita passata in Rai Sport dove è stato voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva. “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. la moglie e i figli”, ha annunciato su Facebook la famiglia. Scardina è morto nella notte tra venerdì e sabato dove aver lottato contro una grave malattia. Fu l’unico giornalista coinvolto nello scandalo ...

E’ morto Ignazio Scardina - giornalista coinvolto nello scandalo Calciopoli : Nella notte si è spento Ignazio Scardina, ex giornalista coinvolto nel ben noto caso Calciopoli. Fu l’unico giornalista ad essere processato, ma Scardina risultò sin da subito innocente e venne dunque assolto in primo grado dal tribunale di Napoli. Stamane l’amico e collega Roberto Renga ha dato la notizia del decesso, sottolineando come Scardina ci ha lasciati “dopo anni di sofferenze inenarrabili”. L'articolo E’ morto Ignazio Scardina, ...

Morto Ignazio Scardina - giornalista Rai. Zazzaroni al veleno : «Ucciso da Calciopoli» : Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano: Ignazio Scardina , volto di RaiSport, è Morto la scorsa notte dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio, la moglie e i figli di Ignazio con un post ...

Lutto nel Calcio - è morto Ray Wilkins : TORINO - Ray Wilkins non ce l'ha fatta. Si è spento a 61 anni l'ex nazionale inglese che si trovava ricoverato dalla scorsa settimana al St George's Hospital di Tooting, nei pressi di Londra, a ...

Aldo Naro - le foto choc dell'autopsia su Fb. Il papà : "Morto per un Calcio? Impossibile - trovate i colpevoli" : Il giovane Aldo Naro fu ucciso il giorno di San Valentino del 2015, nella discoteca Goa di Palermo: era un medico, appena laureato, e la sua morte sconvolse tutta la Sicilia. Oggi i suoi...

Emiliano Mondonico è morto di tumore/ Pasquale Bruno : Una persona stupenda - grandissima perdita per il Calcio : Emiliano Mondonico è morto di tumore, ultime notizie: è scomparso a 71 anni l’ex allenatore di Atalanta e Torino, malato da diverso tempo. Esperienze da urlo in provincia(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Calcio sotto shock : Emiliano Mondonico è morto : Una notizia sconvolgente ha aperto la cronaca di questa mattina: è morto Emiliano Mondonico, ex tecnico di tante squadre di Serie A. La morte sarebbe avvenuta durante la scorsa notte, nella quale ‘Mondo’ si sarebbe arreso a quel cancro [VIDEO] che ormai lo pertava da sette lunghi anni. Aveva 71 anni, Emilano, Mister che tra gli anni 80 e 90 rese grandi le storie di Cremonese, Atalanta e Torino. Il suo passato da giocatore Mondonico ebbe anche un ...

