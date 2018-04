Calcio | Brunelli | già staccati 33mila biglietti per finale Tim Cup

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Milano, 10 apr. (AdnKronos) – Per ladella Tim Cup che si disputerà a Roma tra Milan e Juventus all’Olimpico il prossimo 9 maggio, “abbiamo già staccato, un record. Sono sicuro che arriveremo al tutto esaurito”. Così Marco, direttore generale della Lega di Serie A, in occasione della presentazione dela ‘viaggio’ della coppa da Milano a Roma. Ad oggi sono andate esaurite le curve e, chiuse le vendite agli abbonati, da domani inizierà la vendita libera dei tagliandi, se disponibili, per distinti e tribune. L'articolo, giàperTim Cup sembra essere il primo su Meteo Web.