Calcio ancora sotto shock | calciatore muore in campo DETTAGLI

Lula rinvia ancora decisione di costituirsi : dopo messa e pranzo ha chiesto di vedere finale di Calcio : ... giacché l'ex presidente 'aveva la possibilità di andare a Curitiba, ma ha scelto di rimanere qui, in un luogo pubblico, e tutti sanno che è qui, il mondo intero sa che è qui. E qui rimarrà'. E così, ...

Mondo del Calcio ancora sotto shock : altro calciatore trovato morto [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Il Mondo del calcio ancora sotto shock, altra morte che ha sconvolto tutti. Si tratta del 18enne Samba Diop, Le Havre in lutto ma in generale tutto il Mondo del calcio, le cause del decesso sono ancora da chiarire e non sono state specificate. La seconda squadra del Le Havre avrebbe dovuto giocare contro il Reims, l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi. Per ricordare il calciatore ci sarà un minuto di silenzio nei campi di Ligue ...

“È volato giù dal balcone” : il mondo del Calcio ancora sotto choc. La terribile caduta sotto gli occhi dei compagni - increduli. Le sue condizioni : Una tragedia soltanto sfiorata per un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero riuscire più a trovare pace in questi primi mesi di un 2018 decisamente troppo ricco di brutte notizie. Su tutte, la drammatica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato morto nella sua stanza d’hotel dove la squadra si trovava in vista della partita, poi rinviata come l’intera giornata di Serie A, contro l’Udinese. ...

Calcio : Mario Balotelli è ancora utile alla Nazionale italiana? L’avvento di Roberto Mancini potrebbe sorridergli : 14 gol in 21 presenze in League1 e 6 in 7 presenze in Europa League. Sono questi i numeri stagionali, al momento, di Mario Balotelli con la maglia del Nizza. I rossoneri di Francia sono stati per lui l’occasione della rinascita e forse della maturazione? Lui ne è convinto al pari del suo procuratore Mino Raiola ma, per il momento, la Nazionale italiana sembra essere ancora distante. Qualcuno potrebbe dire: “ancora parlate di ...

Mondo del Calcio ancora in lutto : è morto Emiliano Mondonico : morto Emiliano MondoNICO – Un’altra giornata triste per il Mondo del calcio, è morto Emiliano Mondonico, allenatore che ha scritto importati pagine di storia. Lottava col cancro da sette anni, adesso non ha vinto la battaglia più importante. Ha riportato la Cremonese in Serie A dopo 54 anni, nel 1988 fa salire l’Atalanta è protagonista di una straordinaria corsa fino alle semifinali di Coppa Coppe col Malines. Esaltante ...

Ancora una tragedia nel Calcio : muore in campo giovane croato : L'omonimia con Boban Gli ultimi istanti di vita dello sfortunato calciatore, capocannoniere del campionato, sono racchiusi nelle impressionanti immagini diffuse da Fox Sport: s'è ... continua

Ancora una tragedia nel Calcio : muore Bruno Boban - 25enne giocatore croato : Tre settimane dopo la morte di Davide Astori, il giovane attaccante, che militava nella terza serie della Croazia, è caduto sul campo. Inutili i soccorsi

Il mondo del Calcio piange ancora : un giocatore croato muore in campo : Lo scorso 4 marzo il mondo del calcio ha pianto la scomparsa prematura di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto in seguito ad una bradiaritmia cardiaca che l'ha colpito durante la notte. A distanza di sole tre ...

Lega Calcio - la Serie A ancora nelle mani di un banchiere : eletto Gaetano Miccichè - fratello del forzista siciliano Gianfranco : La Lega Calcio ha un nuovo presidente: i proprietari delle società di Serie A hanno eletto all’unanimità Gaetano Miccichè, fratello del forzista Gianfranco, numero uno di Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo. Il pallone italiano finisce dunque in mano a un banchiere, magari anche due se dovesse passare la linea di Giovanni Malagò anche per l’amministratore deLegato, ruolo per cui il numero uno del Coni vorrebbe Marzio Perrelli, capo esecutivo di ...

Calcio femminile - Regina Baresi : “In Italia ancora troppi pregiudizi. Voglio promuovere il movimento delle donne” : Un Calcio al pregiudizio. E’ con questo spirito che Regina Baresi si è esibita in uno spot promozione nel primo torneo di Calcio a cinque “Neymar Jr’s Five” aperto alle donne con calzoncini e scarpini. Un modo per dire che il pallone non ha un solo sesso. Regina lo sa, capitano dell’ASD Inter femminile militante nelle Serie B Italiana di Calcio femminile, con quel cognome così importante (figlia di Beppe Baresi e ...

Calcio - Carlo Ancelotti riapre alla Nazionale : “Presto per prendere decisioni - sono ancora sotto contratto” : Carlo Ancelotti non ha chiuso la porta alla Nazionale e in un’intervista rilasciata a Radio Anch’io lo sport ha rilanciato: “E’ ancora presto per prendere decisioni definitive. Conosco molto bene Costacurta e penso che per la Nazionale sia necessario aspettare. E poi io ufficialmente sono ancora sotto contratto“. Ancelotti però nutre qualche dubbio per un semplice motivo: “La mia idea sarebbe di allenare tutti ...

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel Calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

Sono giorni maledetti - Calcio toscano ancora in lutto : morto l’attaccante Marco Longo : morto Marco Longo – Sono giorni maledetti per il mondo del calcio, prima la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina, poi quella dell’attaccante Marco Longo. Il difensore viola è stato trovato senza vita nell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio, i funerali si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo altro lutto per il ...