Cagliari | è ufficiale | ecco il nuovo direttore sportivo

(Di martedì 10 aprile 2018), èil– IlCalcio comunica di aver affidato a Marcello Carli il ruolo di. Carli sarà presente già questo pomeriggio al Centrodi Assemini per la ripresa degli allenamenti. Il neo DS rossoblù, 54 anni, ha lavorato sino alla scorsa stagione nell’Empoli, dove – dopo un passato da calciatore – ha costruito la sua carriera da dirigente. Grande conoscitore di calcio, pragmatico, è stato prima a capo del Settore giovanile della società toscana, per quindi assumere l’incarico di: sei stagioni consecutive nelle quali ha contribuito con le sue competenze e capacità alla crescita e valorizzazione del club. Carli ha concluso la sua esperienza in Toscana daGenerale dell’Area Tecnica. L'articolo, èil...