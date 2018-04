Cade in un tombino della fognatura del condominio e muore

today

: Como, cade nel tombino della fognatura del suo condominio: muore 71enne - milanonelweb : Como, cade nel tombino della fognatura del suo condominio: muore 71enne - rep_milano : Como, cade nel tombino della fognatura del suo condominio: muore 71enne [news aggiornata alle 14:22] -

(Di martedì 10 aprile 2018) Tragedia a Erba questa mattina, dove un uomo di 71 anni è morto dopo essere caduto in undelin cui viveva, in via Cattaneo. Secondo le prime ricostruzioni...