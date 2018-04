Buffon | “Ronaldo giocatore più decisivo contro il quale ho giocato”

calcioweb.eu

: 9/10 - Cristiano Ronaldo's last 10 shots on target vs. Gianluigi Buffon: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? King. - OptaJavier : 9/10 - Cristiano Ronaldo's last 10 shots on target vs. Gianluigi Buffon: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? King. - Gazzetta_it : #ChampionsLeague #Zidane: 'Buffon grande persona. Non c'è #RealMadrid senza #Ronaldo' - SquawkaNews : Juventus XI vs. Real Madrid: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Bentancur, Khedira; Douglas Costa, D… -

(Di martedì 10 aprile 2018) “Non so se Ronaldo sia ilpiù completocui abbia mai giocato ma in questo momento è il piùper il ruolo che si è ritagliato da bomber puro”. Il portiere della Juventus Gigiesalta l’attaccante del Real Madrid Cristiano Ronaldo alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions tra i bianconeri e i ‘blancos’. All’andata l’asso portoghese ha firmato una doppietta nel successo del Real per 3-0. (AdnKronos) L'articolopiùilhosembra essere il primo su CalcioWeb.