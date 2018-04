Buffon | “contro il Real per tentare l’impossibile”

calcioweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) “Bisogna semprel’impossibile per poter sognare. Domani dobbiamo combattere e lottare, giocare con orgoglio…poi magari la gara si snoda in un modo positivo”. Lo ha detto il portiere della Juventus Gigialla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro ilMadrid, dove i bianconeri devono cercare di recuperare i tre gol subiti a Torino. ”La mentalità con la quale scenderemo in campo sarà la solita -ha aggiunto il numero 1 bianconero-, dobbiamo fare una partita sensata, con tenacia, forza equilibrio e gioco. Dobbiamo cercare di ottenere il risultato migliore possibile. C’è poco da dire, il gap iniziale è davvero grande, l’unico modo che conosco per cercare di crederci non è quello di lasciarci trascinare dall’entusiasmo. Sono gare che vanno costruite piano piano, dalla sconfitta dell’andata fino ad ...