Bufale Un Tanto Al Chilo è di nuovo online

BufaleUnTantoAlChilo.it è di nuovo online : Tanti messaggi di solidarietà "Non mi sarei mai aspettato la tonnellata di calore che abbiamo ricevuto. Supporto dal basso, ma anche dall'alto. Tanto, inatteso" ha aggiunto Coltelli. I messaggi di ...

Il sito BufaleUnTantoAlChilo è tornato online dopo 4 giorni di sequestro preventivo : dopo 4 giorni, il sito Butac.it (BufaleUnTantoAlChilo) è stato dissequestrato ed è nuovamente online. Nella mattina di venerdì 6 aprile era stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della procura di Bologna, in seguito a una querela per diffamazione per The post Il sito BufaleUnTantoAlChilo è tornato online dopo 4 giorni di sequestro preventivo appeared first on Il Post.

Sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo.it : “Chiuso il sito per l’indagine su un articolo - un danno” : Sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo.it: “Chiuso il sito per l’indagine su un articolo, un danno” Dopo una querela per diffamazione per un articolo del 2010 la polizia postale chiude lo spazio anti-fakenews. Il fondatore: “Una sorpresa e un danno per un servizio di pubblica utilità” Continua a leggere

Butac - sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo/ Lo staff : 'querela da un medico per articolo del 2015' : Butac, sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo: querela per diffamazione "blocca" sito anti bufale, social in rivolta. Le ultime notizie.

Perché hanno chiuso Bufale un tanto al chilo (BUTAC) - come seguire ancora sito sui social : Nella mattinata di oggi 6 aprile il noto sito Bufale un tanto al chilo, alias BUTAC, è stato chiuso o meglio sottoposto a sequestro preventivo da parte della procura di Bologna. Un'operazione in parte inaspettata: il sito noto per la sua attività di smascheramento di fake news e di di truffe ai danni dei cittadini italiani è di fatto irraggiungibile da qualche ora e sui social non mancano le proteste contro la decisione non certo di poco conto ...

Butac - sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo/ Querela “blocca” sito anti Bufale : social in rivolta : Butac, sequestro preventivo per bufaleUnTantoAlChilo: una Querela per diffamazione “blocca” sito anti bufale e sui social scoppia la rivolta. Le ultime notizie sulla vicenda(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:17:00 GMT)