Buche sull' asfalto | serata da incubo per 50 automobilisti romani

Maltempo - ancora emergenza Buche a Roma : 50 auto in panne sulla Salaria : Nuova ondata di Maltempo, nuova emergenza buche per le strade di Roma. Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. C’è una lunga fila di macchine all’altezza della motorizzazione in direzione fuori Roma, molte di queste con le gomme bucate. Secondo quanto si e’ appreso, oggi alcune buche sulla Salaria erano state riparate. Sul ...

Raggi cade sulle Buche : a Roma una voragine ogni 36 ore : A Roma, se continua così, ci saranno più buche che strade. Il numero di voragini stradali presenti nella Capitale è raddoppiato, passando dai 21 eventi registrati fino a marzo 2017, ai 43...

Firenze - scontro M5s-Pd sulle Buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

Teglio - si allarga la protesta per le Buche sulla statale : Le buche della statale 38 mietono nuove vittime. Per fortuna il bilancio è solo, si fa per dire, di danni causati alle cose, perché il particolare certamente non consola chi ha dovuto fare i conti con ...

Buche a Roma - Procura apre inchiesta sulle strade/ E' emergenza - il piano : "copertura di 50 mila in un mese" : Buche a Roma, Procura apre inchiesta sulle strade. Esposti dei cittadini, costruttori: servono 250 milioni. Secondo l’Acer sono necessari più di un miliardo di euro per cinque anni(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:53:00 GMT)

Le promesse di Virginia Raggi sulle Buche a Roma : Roma, 8 mar. , askanews, 'Il ghiaccio e le piogge degli ultimi giorni hanno sgretolato l'asfalto già deteriorato in moltissime zone della città, creando un'emergenza sulle strade di Roma. Si tratta di ...

