Buche sulla Salaria a Roma | 50 auto in panne

Buche a Roma - danneggiate più di 50 auto sulla Via Salaria : Nuovi 'crateri' si sono aperti a causa della pioggia nel già disastrato manto stradale cittadino. Sul posto la polizia locale

Dallo spot del Buondì alle Buche di Roma - l ironia social sulla stazione spaziale cinese : Ma è sulla politica che l'arrivo di Tiangong-1 ha fatto breccia. 'Ha detto Salvini che la stazione spaziale cinese bisogna aiutarla nello spazio suo', cinguetta il Reverendo. 'Dove sperano cada la ...

Teglio - si allarga la protesta per le Buche sulla statale : Le buche della statale 38 mietono nuove vittime. Per fortuna il bilancio è solo, si fa per dire, di danni causati alle cose, perché il particolare certamente non consola chi ha dovuto fare i conti con ...

Maltempo San Severino Marche : Buche e frana sulla strada che sale dalla S361 Settempedana : Nel Comune di San Severino Marche tecnici e operai dell’ufficio manutenzioni sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada che sale dalla SP361 Settempedana fino alla frazione di Pitino per poi ridiscendere dal lato opposto del castello: si è verificata una frana causata della neve a dalle piogge. Su tutto il territorio del Comune si registrano numerose buche: le squadre del pronto intervento stanno agendo con una manutenzione ...

Buche in autostrada - Sulla A1 strage di gomme e cerchi : strage di cerchi e pneumatici nella notte sull'autostrada A1, in direzione sud, tra Modena e luscita di Valsamoggia, e poi ancora questa mattina allaltezza del casello di Reggio Emilia. Almeno un centinaio i veicoli coinvolti fra auto e tir, tutti fermi a bordo strada o sulle piazzole demergenza con le gomme a terra, a causa delle numerose e profonde Buche presenti soprattutto nella prima corsia. Lazione combinata del passaggio dei mezzi pesanti ...

