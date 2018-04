Brutto infortunio per il giovane attaccante della Fiorentina Simone Lo Faso

Cagliari - che tegola - Brutto infortunio in allenamento : Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini a due giorni dall’impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Prima parte della sessione dedicata agli esercizi di riscaldamento tecnico, quindi spazio alla tattica. Esercitazioni sulla finalizzazione, cross, tiri in porta e punizioni. Luca Cigarini ha svolto parte dell’allenamento con la squadra. Non hanno partecipato alla seduta odierna Alessandro Deiola, Diego Farias e ...

“Un Brutto incidente”. Paura per Gianna Nannini - vittima di un infortunio proprio durante il suo ultimo concerto. Trasportata subito in ospedale - le condizioni della cantante : Un tour che doveva essere una trionfale passerella per l’Italia, dopo il grande successo delle quattro speciali anteprime sold out dello scorso dicembre e della scampagnata europea con una serie di concerti quasi tutti completamente esauriti nelle più importanti città della Germania. E invece il ritorno nel suo paese è iniziato nel peggiore dei modi per Gianna Nannini, che proprio mentre si trovava di fronte al suo amato pubblico si ...

Bologna-Roma 1-1 - Brutto infortunio per Nainggolan : Un gol per tempo nel lunch match della 30esima giornata di campionato: Donadoni e Di Francesco si dividono la posta in palio per un punto che serve più ai padroni di casa che agli ospiti

VIDEO Il Brutto infortunio di Caterina Bosetti : il ginocchio si piega all’interno - urla di dolore. Salta i Mondiali? : Caterina Bosetti è incorsa in un bruttissimo infortunio in occasione del match che la sua Modena ha vinto contro Casalmaggiore. Durante l’incontro che ha chiuso la regular season, la schiacciatrice ha subito una grave torsione del ginocchio sinistro che si è piegato all’interno ricadendo dalla schiacciata che ha consegnato alle emiliane la vittoria nel quarto set. urla di dolore per la 24enne che è stata prontamente soccorsa ed è ...

Hockey : Brutto infortunio per Brunner : Damien Brunner ha subito un infortunio apparentemente grave al ginocchio sinistro in seguito a uno scontro di gioco sul finire del primo periodo di...