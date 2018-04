Briatore | “Real | Barcellona e Bayern di un’altra categoria”

calcioweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) “Real Madrid,Monaco sono di un’altra categoria, poi vengono gli altri…Cosa manca alla Juve per essere alla pari? Mezzo miliardo di budget…”. L’ex team manager della Renault Flaviospiega così la netta sconfitta della Juventus contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “E’ solo una questione di budget che non è all’altezza dei top team europei -spiegaai microfoni de ‘La politica nel pallone su Gr Parlamento-. In Italia ha fatto un campionato strepitoso e Allegri ha svolto un lavoro straordinario. Pensavo di essere a +7 dal Napoli, che non pensavo ieri ce la facesse contro il Chievo ma poi è arrivato questo qui che nemmeno conosco e ha fatto un gol alla Del Piero”. (AdnKronos) L'articolodi un’altra ...