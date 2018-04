Brad Pitt e Neri Oxman si frequentano già da sei mesi

“Identica alla ex”. Chi è la nuova fiamma di Brad Pitt. Il gossip è esploso : non solo Angelina Jolie - anche lui ha voltato pagina. E la nuova ‘amica’ non solo è molto famosa - ma somiglia in modo impressionante all’attrice : Brad Pitt e Angelina Jolie, le ultime indiscrezioni li davano così: lui in astinenza da sesso, lei con una nuova fiamma. Separati da settembre 2016, in questi mesi gossip hanno travolto i due divi. Brad, si mormorava qualche settimana fa, avrebbe detto addio alla compagnia femminile per un po’. Il termine finale del fioretto è il 18 dicembre prossimo e la data non sarebbe affatto casuale. Quel giorno l’ex marito di Angelina spegnerà ...

Luca Argentero : Il nostro Brad Pitt compie 40 anni - : Foto Instagram Per il secondo incontro, quello dell'elogio dell'economia, eravamo in una roulotte, su un set a Firenze . L'avevo aspettato tutto il giorno per intervistarlo. Sarà stato il 2009 o il ...

Bastardi senza gloria/ Trama e curiosità del film sul 20 con Brad Pitt e Diane Kruger (oggi - 7 aprile 2018) : Bastardi senza gloria, il film in onda sul canae 20 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Brad Pitt e Diane Kruger, alla regia Quentin Tarantino. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:18:00 GMT)

Brad Pitt e Angelina Jolie - trovato l’accordo per la custodia dei figli : Dopo mesi di guerre iniziate in seguito all’annuncio del divorzio nell’estate 2016, Angelina Jolie e Brad Pitt starebbero arrivando a un accordo circa la custodia dei sei figli. Lo scrive The Sun, secondo cui finalmente i due attori sarebbero pronti a mettere da parte le discussioni del passato per il bene della prole. Una fonte vicina alla Jolie ha rivelato: “I termini del divorzio ora sono condivisi e sono in mano ai ...

Brad Pitt e Angelina Jolie - il divorzio è quasi definitivo : ultime news : Angelina Jolie e Brad Pitt divorzio news: gli ultimi accordi della coppia Manca poco al divorzio ufficiale di Brad Pitt e Angelina Jolie. A quasi due anni dalla rottura, le due star di Hollywood hanno finalmente trovato un accordo. Del resto oltre ai sei figli, la coppia deve gestire anche un ingente patrimonio dal valore […] L'articolo Brad Pitt e Angelina Jolie, il divorzio è quasi definitivo: ultime news proviene da Gossip e Tv.

Fury / Su Rai 3 il film drammatico con Brad Pitt pluripremiato dalla critica (oggi - 29 marzo 2018) : Fury, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Brad Pitt, Shia Labeouf, Logan Lerman, Michael Pena e Jon Bernthal, alla regia David Ayer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:12:00 GMT)

Angelina Jolie non frequenta nessun altro (dopo Brad Pitt) : Come procede la vita di Angelina Jolie dopo Brad Pitt? A dar retta a diverse voci l’attrice, che ha detto addio al collega nel settembre 2016, starebbe frequentando un nuovo uomo. Un agente immobilare, più grande di lei, e decisamente lontano dal mondo di Hollywood. Un gossip, questo, che si è fatto più insistente nelle ultime settimane ma che non troverebbe riscontro. Secondo il sempre ben informato People, la 43enne al momento sarebbe ...

Angelina Jolie ha un nuovo fidanzato : ecco chi ha preso il posto di Brad Pitt : Sembra che Angelina Jolie sia pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L’attrice premio Oscar avrebbe un nuovo uomo nella sua vita: secondo Entertainment Tonight, infatti, starebbe frequentando un agente immobiliare. Il giornale lo descrive come “bello e attempato” e spiega che “non è una celebrità“. Per ora non si sa di più. Angelina Jolie aveva chiesto il divorzio da Brad Pitt nel 2016 ...

Angelina Jolie dopo Brad Pitt : ecco come vive : Com'è la vita di Angelina Jolie , dopo la fine della relazione con Brad Pitt ? come le cronache rosa di tutto il mondo hanno riportato in queste settimane, l'attrice sta frequentando una persona. Si ...

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Spunta un bacio tra i due : Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme? La foto Da quando Jennifer Aniston si è separata da Justin Theroux, molti hanno cominciato a sognare un ritorno di fiamma tra l’attrice e l’ex marito Brad Pitt. Quest’ultimo, com’è noto, ha chiuso nel 2016 il suo lungo matrimonio con Angelina Jolie. Ebbene, il sogno di alcuni […] L'articolo Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Spunta un bacio tra i due proviene da Gossip e Tv.

Angelina Jolie - dopo Brad Pitt il suo cuore batte per Garrett Hedlund : Tempo di un nuovo amore per Angelina Jolie. Dimenticare Brad Pitt è difficile, ma evidentemente non impossibile. La notizia arriva dal sito Radar Online secondo cui a rubare il cuore dell’attrice sarebbe un uomo di 9 anni più giovane: il collega Garrett Hedlund. Per ironia della sorte, Hedlung ha diverse somiglianze con Brad Pitt e il suo debutto al cinema è stato nella parte di Patroclo nel colossal epico del 2004 Troy, in cui Pitt ha il ...

