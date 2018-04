BORSA MILANO positiva | balzo Telecom Italia | banche contrastate

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di stare sopra i 23.000 punti (10 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 03:44:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura +0 - 54% - Fca a +1 - 27% (9 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:41:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati (9 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 04:21:00 GMT)

BORSA : Milano in calo - volano Tim ed Mps : ANSA, - Milano, 6 APR - La Borsa di Milano , -0,17%, chiude in calo ma resta la migliore in Europa. I listini del Vecchio continente hanno risentito dell'andamento negativo di Wall Street per i timori ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 17% - Tim a +6 - 94% (6 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancheranno dati macroeconomici. Tra questi il tasso di disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:39:00 GMT)

BORSA : Europa debole - Milano piatta : ANSA, - Milano, 6 APR - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano a metà giornata sempre con intonazione leggermente negativa, in attesa della raffica degli importanti dati ...