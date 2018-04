Borsa a picco | per i paperoni russi un conto da 16 miliardi di dollari

Russia : a picco la Borsa - indici -10% : ANSA, - MOSCA, 9 APR - La Borsa di Mosca aumenta le perdite. Il listino in rubli , MOEX, va oltre infatti il -8% mentre quello in dollari , RTS, segna -10%. Lo riportano le agenzie. L'RTS è sceso ...

Perché le piccole e medie aziende che si quotano in Borsa sono tanto aumentate : Il ricorso alternativo al mercato dei capitali è visto storicamente con una certa diffidenza; del resto gli investimenti in borsa sono considerati in economia 'capitale di rischio'. Ma, negli ultimi ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a picco in Borsa| L'accusatore : Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico Social a picco in Borsa|L’accusatore : La commissione di Westminster: «Chiarisca, finora ha dato spiegazioni ingannevoli». Anche Tajani lo convoca all’EuroParlamento. Il garante Ue: elezioni europee a rischio. La Casa Bianca: «Proteggere la privacy». In Borsa crollano i Social: -10% per Twitter

Bufera su Facebook - a picco in Borsa per scandalo Cambridge Analytica | : Quotazione crolla a Wall Street dopo le rivelazioni di Guardian e Nyt sui dati di 50 milioni di utenti americani del social che sarebbero stati utilizzati in modo improrio dalla società britannica di ...

Mediaset a picco in Borsa - -7% - - delude risultato Forza Italia : Milano, 5 mar. , askanews, Mediaset a picco a Piazza Affari, tra i titoli più penalizzati post-elezioni. Le azioni lasciano sul terreno il 7% con un minimo toccato a 2,869 euro. Seppur il centrodestra ...

Elezioni 2018 - golpe finanziario : dopo il voto - Borsa a picco. 'Strani' movimenti a Piazza Affari contro M5s e Lega : A pesare sui mercati l'incertezza politica, con l'assenza di una maggioranza e di un governo omogenei e dal programma chiaro. Di più, il terrore dell'alta finanza si è concretizzato anche nella ...

Juventus a picco in Borsa dopo il 2-2 contro il Tottenham : TeleBorsa, - Il 2-2 contro il Tottenham mette in crisi i titoli Juventus , in forte calo a Piazza Affari , -8,58%, con boom di volumi . Ad ora sono passati di mano oltre 16 milioni di pezzi a fronte ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Borse Asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli ...

Borsa : Asia a picco con Wall Street - Shanghai -4% : Torna la paura sui mercati, giovedì nero per Borse - Torna la volatilità e, soprattutto, le vendite sui mercati di tutto il mondo: ieri male le Borse europee con Francoforte, Milano e Madrid ...

La Borsa di Tokyo a picco - -4 - 73% - dopo il tonfo di Wall Stret : Roma, 6 feb. , askanews, La Borsa di Tokyo ha chiuso in profondo rosso sulla scia della caduta di Wall Street. Il Nikkei dei 225 titoli guida, al termine delle contrattazioni, ha lasciato sul terreno ...