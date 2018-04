Bomba auto Limbadi | Ferro | ' Criminalità mafiosa tenta attestare proprio predominio su

AutoBomba nel Vibonese - un arresto per detenzione di armi - : Domenico Di Grillo, 71 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di un fucile e di 46 munizioni. L'arresto sarebbe avvenuto nell'ambito delle indagini sull'esplosione che ieri ha ...

Vibo Valentia - arrestato vicino di casa della vittima dell’autoBomba di lunedì : All’indomani dell’attentato con l’autobomba a Vibo Valentia, i Carabinieri hanno fermato un vicino di casa delle vittime. Domenico Di Grillo, di Limbadi, nel Vibonese trovato in possesso di un fucile di provenienza illecita insieme a 46 cartucce è stato arrestato per detenzione abusiva d’arma. L’arresto è avvenuto appunto poche ore dopo l’attentato con un’autobomba in cui lunedì, sempre a a Limbadi, è morto Matteo ...

Limbadi - Calabria : un morto in un attentato con un'autoBomba : pista mafiosa Video : 9 aprile 2018, è quasi sera. Siamo nella campagna vibonese, precisamente a Cervolaro, vicino Limbadi [Video]nel cuore di Vibo Valentia. Improvvisamente un boato: un'auto prende fuoco e viene divorata dalle fiamme. Matteo Vinci, 42enne, candidato alle elezioni comunali, è morto Così è morto l'uomo, ucciso da un'autobomba. Ad ora si ignora l'autore del gesto e i suoi eventuali complici. Con Matteo Vinci c'era il padre, un uomo sui 70 anni, rimasto ...

Cosa sappiamo sull’autoBomba scoppiata in Calabria : Un uomo incensurato è stato ucciso con un metodo che in Italia non si vedeva da anni: in passato aveva litigato con una famiglia vicina alla 'ndrangheta The post Cosa sappiamo sull’autobomba scoppiata in Calabria appeared first on Il Post.

Vibo Valentia - Bomba nell’auto uccide 42enne : in passato litigi con la famiglia dei boss : Matteo Vinci ucciso da una bomba ad alto potenziale piazzata in auto, non aveva alcun legame con le cosce della zona ma in passato aveva litigato con la famiglia dei boss Mancuso.Continua a leggere

