Bitcoin perde quota : boom di vendite negli Usa per non pagare le tasse : (Immagine: pixabay) C’è una data che potrebbe rappresentare un nuovo, importante capitolo della saga Bitcoin. È il 17 aprile, quando negli Stati Uniti cade quello che viene chiamato il Tax Day. Ossia il giorno entro cui i contribuenti americani devono consegnare la propria dichiarazione dei redditi. In queste ore Bitcoin continua a essere oggetto di vendite. Nell’ultimo mese ha ceduto oltre il 27% del proprio valore. E da inizio anno ...

Bitcoin perde quota $9.000 - tracollo -24% in settimana per decisione Sec : Durante le contrattazioni asiatiche, il Bitcoin è sceso sotto la soglia di $9000, estendendo le perdite della settimana. A pesare ulla criptovaluta numero uno al mondo, la decisione della Sec di stabilire che tutte le piattaforme di trading online in cui vengono scambiati "asset digitali che sono securities" si registrino presso di essa. Ai livelli attuali, i ...

Furto di Bitcoin - Steve Wozniak perde 74mila dollari : Il cofondatore di Apple è caduto in una semplice truffa che gli è costata cara. Spariti 7 bitcoin, che aveva comprato quando valevano 700 dollari

Furto di Bitcoin - Steve Wozniak perde 74mila dollari : Steve Wozniak (foto: Getty images) Anche i migliori sbagliano e capita così che uno dei massimi esperti di tecnologia cada in una banalissima truffa digitale. Il protagonista di questa brutta storia è Steve Wozniak, il cofondatore di Apple, il genio tecnico che ha dato vita al Mac insieme a Steve Jobs. Uno che di tecnologia ne sa ma non abbastanza da proteggerlo da un Furto di bitcoin del valore di 74mila dollari, circa 60mila euro. Senza alcuna ...

Bitcoin : perde il 4 - 8% e torna sotto 10'000 dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Bitcoin - crollo inarrestabile : perde l'11% e scende sotto i 6mila dollari - a dicembre sfiorava i 20mila : Dopo i guadagni stellari di inizio anno, il crollo di Bitcoin sembra ora inarrestabile . La valuta digitale, per la prima volta da metà novembre, è scivolata sotto la soglia dei 6.000 dollari, a un ...

Draghi davanti all'Europarlamento 'silura' le valute virtuali. Il Bitcoin in caduta libera perde un altro 15% : Il governatore della Banca centrale europea ha lanciato l'allarme sul Bitcoin e le criptovalute: sono asset molto pericolosi per le banche europee

Criptovalute in caduta libera. Bitcoin perde oltre 10% : Le Criptovalute continuano a scendere, a conferma della disaffezione degli operatori, emersa da qualche tempo anche in risposta all'irrigidimento della regolamentazione in vari Paesi del mondo

Criptovalute in caduta libera. Bitcoin perde oltre 10% : Teleborsa, - Le Criptovalute continuano a scendere , a conferma della disaffezione degli operatori, emersa da qualche tempo anche in risposta all'irrigidimento della regolamentazione in vari Paesi del ...