Bitcoin | perchè per Soros e tempo di comprare | ma solo sul lungo termine

Soros investirà in Bitcoin. Ma perché farlo ora che la mania è finita? : Il 28 gennaio scorso al World economic forum George Soros diede letteralmente spettacolo. Ogni frase, ogni affondo meritava un titolo a parte. Quello a Facebook il più noto di tutti, il suo tempo è ...

Perché Google - Facebook e Twitter vietano la pubblicità di Bitcoin : I giganti di internet mettono al bando gli annunci di bitcoin, criptovalute e Ico. Obiettivo: scongiurare le truffe. Ma ad alcuni operatori 'sa di censura'

Perché Google - Facebook e Twitter vietano la pubblicità di Bitcoin : (Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images) Il primo è stato Facebook, che a gennaio ha annunciato il divieto di inserzioni sulle criptovalute. Poi, ai primi di marzo, si è fatto sentire anche Google. Poteva mancare Twitter? Certo che no. E infatti qualche giorno fa è uscita un’indiscrezione: tra due settimane anche l’uccellino blu proibirà gli annunci relativi a bitcoin e criptovalute, Ico incluse. È un divieto che fa rumore, Perché mai prima d’ora ...

Bitcoin oggi rinasce - Ripple un pò meno - : perchè il G20 ha già deciso sulle criptovalute? : Ebbene, stando alle prime indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, non solo dai 20 paesi più industrializzati al mondo non sarebbe arrivata alcuna crociata nei confronti del Bitcoin, ma addirittura il ...

Cos'è il paradosso di Giffen e perché oggi è usato per spiegare il crollo di Bitcoin : Robert Giffen, matematico scozzese del XIX secolo, elaborò questa teoria per rispondere ad un fenomeno apparentemente unico nella storia dell'economia. Riguarda la vendita delle patate in Irlanda: il ...

Perché i banchieri flirtano e demonizzano Bitcoin & Co. : Roma . Il mondo di oggi è di fronte a innovazioni che incidono sui modelli di vita e svelano utilità e limiti di organismi privati e pubblici. Il Bitcoin , capostipite delle criptovalute , lanciato ...

Perché Facebook e Google fanno la “guerra” alle criptovalute? I risvolti sul Bitcoin (crollato a 8mila) : Da gennaio il social network ha vietato le pubblicità di monete digitali. Il “ban” di Google scatterà a giugno. Come mai i colossi del web si stanno schierando contro l’universo delle cripto?...

Perché la bolla dei tulipani c’entra ben poco con quella dei Bitcoin : Un dipinto satirico sulla Tulipomania di Jan Brueghel il Giovane (Pubblico dominio, via Wikimedia Commons) L’andamento del prezzo dei bitcoin, e delle criptovalute in genere, secondo alcuni è paragobabile a una bolla speculativa, nelle quali il prezzo di un bene diventa molto superiore al suo valore intrinseco. Questo andamento non è sostenibile e prima o poi la bolla scoppia, facendo precipitare il prezzo. Quando si parla dei bitcoin in ...

Bitcoin sotto quota 8mila dollari. Ecco perché le critpovalute continuano a scendere : Perdite in doppia cifra, superiori al 20%, per tutto il comparto delle criptovalute, con una flessione per Ripple, Cardano e Stellar tra le maggiori. Il ribasso generalizzato segnala che gli investitori preferiscono in questo momento incamerare i profitti realizzati convertendoli nelle monete tradizionali invece che spostarsi su altre criptovalute come successo già nel recente passato. Ma ci sono anche altri motivi......

Bitcoin - bolla prima esplode meglio è. Perchè Krugman prevede crollo quotazione BTC : La principale colpa che Krugman rimprovera al Bitcoin è la sua completa assenza di legami con quella che è l'economia reale. Per il noto economista, infatti, non ci sono fondamentali da guardare ...