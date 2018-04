Bernardo Bertolucci | «Ballerò ancora un tango»

vanityfair

(Di martedì 10 aprile 2018) L’estratto del servizio di copertina pubblicato sul numero di Vanity Fair in edicola da mercoledì 11 aprile Prologo. Roma, interno giorno. Finestre chiuse, silenzio, tende tirate, pomeriggio di aprile. In primo piano,è nel suo appartamento a due passi dal carcere di Regina Coeli: «Dall’idea che la sedia a rotelle fosse una galera sono uscito un giorno guardando una serie Marvel. Ho dimenticato gli svizzeri, le loro cliniche, i bisturi, le riabilitazioni e ho ricominciato a vivere». Gli svizzeri hanno anche altri metodi. «L’eutanasia? Ma che siamo matti? Non mi è mai passato per la testa. Il testamento biologico l’ho fatto da un sacco di tempo. Non confondiamo». A 77 anni, l’unico italiano ad aver vinto un premio Oscar per la regia sembra felice come un bambino. Beve lenti sorsi d’acqua da una bottiglia di plastica che pare un biberon e habisogno di ...