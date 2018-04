Bernard Arnault batte Mr Zara | è lui il più ricco della moda

gqitalia

(Di martedì 10 aprile 2018), Il fondatore di Lvmh, è l’uomo piùdel settore, dopo aver superato per ben due volte nel corso degli ultimi sette giorni Amancio Ortega, patron di Inditex e di. Un giorno,, il Presidente e Ceo di LVMH, incontra Steve Jobs e gli dice: “Deve essere sicuramente stressato perché sono sicuro che tra 30 anni continueremo a bere del Dom Perignon, mentre non sono certo che tra 30 anni si utilizzerà ancora l’iPhone e che saremo sempre su Facebook.” Leggendo il Bloomberg Billionaires Index, la classifica giornaliera delle persone più ricche del mondo stilata da Bloomberg, non gli si può dare torto visto che Monsieurè appena diventato il 4°uomo piùdel mondo con un patrimonio di 70,6 miliardi di dollari. Nel 1989,assume il controllo di LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, creando il gruppo leader internazionale nel ...