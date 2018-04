BERNADETTE | MIRACOLO A LOURDES | RETE 4 Info streaming del film con Alessandra Martines

BERNADETTE MIRACOLO a Lourdes - film stasera in tv 10 aprile : trama - curiosità - streaming : Bernadette Miracolo a Lourdes è il film in onda stasera in tv 10 aprile 2018 su Rete 4 in prima serata alle ore 21:15. Il film scritto da Serge Lascar, diretto da Jean Sagols e interpretato da Katia Cuq, Michel Aumont e Francis Huster. Racconta la storia di Bernadette Soubirous la religiosa beatificata da Papa Pio XI, che vide le apparizioni della Madonna di Lourdes. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove ...