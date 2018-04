Bentley - In sei mesi il più grande parcheggio fotovoltaico britannico

quattroruote

(Di martedì 10 aprile 2018) Diecimila pannelli solari, 1.378 posti auto distribuiti su un'area di 16.426 m: questi i numeri delche verrà realizzato dallapresso la sue sede centrale, a Crewe, in Gran Bretagna. Sarà la struttura piùdi questo tipo mai costruita nel Paese.Lavori ultimati in un semestre. Il tempo stimato per completare questo sito, che garantirà una potenza di 2,7 MW, è di circa sei. I diecimila moduli fotovoltaici si aggiungeranno ai 20.815 già installati sui tetti della fabbrica dal 2013. Complessivamente il sistema potrebbe coprire il 24% del fabbisogno energetico della Casa automobilistica inglese, con una cospicua riduzione delle emissioni di anidride carbonica di oltre 3.300 tonnellate allanno.Sempre più sostenibile. "Questo progetto è parte di una strategia volta a implementare iniziative a favore dellambiente, ha dichiarato Peter Bosch, capo ...