Belen Rodriguez festeggia il compleanno del figlio e lo bacia in bocca I commentatori

(Di martedì 10 aprile 2018). La bella argentinaildel suo splendidoSantiago e posta alcune foto su Instagram. Fin qui, niente di strano trattandosi di una shwgirl abituata a raccontare molto della sua vita sui social. La cosa che però ha attirato alcuni commenti negativi è che anche stavolta, come già successo in passato,ha pubblicato una foto nella qualeinil. “Non sino sullai figli, non sono fidanzati”, scrive qualcuno. “re così i figli e diseducativo”, rilancia un altro. Certo, in molti hanno approfittato del post per fare gli auguri al piccolo e i complimenti alla mamma, ma c’è chi sottolinea come questo uso del bacio non sia adeguato. L'articoloildele loin. I: “Diseducativo” proviene da Il Fatto Quotidiano.