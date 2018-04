“Basta | ora vi spiego” Lecciso | la verità su Al Bano L’ex compagna del cantante di

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Dopo il botta e risposta tra Ale Loredanaa colpi di telefonate a Storie Italiane, la trasmissione in onda su RaiUno condotta da Eleonora Daniele, l’exdeldi Cellino San Marco torna a parlare della rottura. Ilaveva telefonato mentre in studio la conduttrice e i suoi ospiti stavano commentando la performance di Ale Romina Power a Ballando con le stelle. “Io e Loredanaci siamo lasciati. È lei che se n’è andata, Romina non c’entra – aveva detto Al-. La signora Loredana, che rispetto tantissimo, se n’è andata, nel mese di dicembre, per fatti suoi, e lei lo sa bene, scaricando su di me il fatto che se n’è andata via per Romina. Non è vero!. L’ambiguità non mi appartiene”. E aveva poi chiesto “chiarezza” alla. Successivamente era stata Loredana a ...