Basket | Finale Eurocup 2018 | il Darussafaka firma l’impresa in gara-1 Lokomotiv

Basket in carrozzina : Entra nel vivo la fase finale del campionato italiano : Entrano nel vivo le fasi finali del campionato italiano di Basket in carrozzina. Sabato 7 aprile è andato in scena il primo atto delle semifinali che ha già regalato grandi emozioni e colpi di scena. ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia in semifinale - Napoli vince a Lucca : Primi verdetti nei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio e la Reyer Venezia sono le prime squadre a staccare il biglietto per la semifinale. Tutto ancora aperto, invece, tra Lucca e Napoli, che andranno a gara-3 dopo la vittoria delle campane. Tutto davvero molto facile per Schio, che domina in casa della Pallacanestro Broni per 80-54 al termine di una partita sempre in controllo da parte delle venete. Il Famila era già ...

Diretta/ Pesaro Pistoia (risultato finale 80-72) streaming video e tv : vince Pesaro (Basket Serie A1) : Diretta Pesaro Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena la Vuelle ha la necessità di vincere per aumentare le sue possibilità di salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:27:00 GMT)

Basket - 25a giornata Serie A 2018 : Cantù sbanca Bologna. Randy Culpepper affonda la Virtus nel finale : L’anticipo della 25a giornata della Serie A premia la Red October Cantù, che ha sbancato il PalaDozza battendo la Virtus Bologna per 83-88. Un colpo fondamentale in ottica playoff per la squadra lombarda, che in questo modo ha agganciato in classifica proprio le V nere, oramai completamente riassorbite dalle inseguitrici. A decidere è stato Randy Culpepper, autore di 15 punti ma soprattutto di un canestro di importanza capitale per ...

DIRETTA /Virtus Bologna Cantù (83-88 finale) streaming video e tv : Cantù di stretta misura (Basket Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Brescia batte Reggio Emilia nel recupero. Decisivi i fratelli Vitali nel finale : È andato in scena stasera il recupero della 21a giornata di Serie A tra Reggio Emilia e Brescia, rinviato per l’impegno della Grissin Bon in EuroCup. Vittoria fondamentale per la Leonessa, che così stacca Avellino e si mette in scia di Venezia. Una vittoria che sembrava più agevole per gli ospiti, che nella fase finale del primo quarto hanno preso il largo, grazie al solito Marcus Landry. Brescia è volata dal 12-21 del primo quarto fino a ...

Basket - Finale Eurocup 2018 : il Darussafaka cerca l’impresa contro la corazzata Lokomotiv : Una super favorita ed una squadra che cerca l’impresa. Questa la brevissima presentazione della Finale di Eurocup tra Lokomotiv Kuban Krasnodar e Darussafaka Istanbul. Una sfida che mette di fronte la corazzata russa alla formazione turca e che comincerà la prossima settimana con la consueta formula al meglio delle tre partite. Il Lokomotiv ha sconfitto in semiFinale la Grissin Bon Reggio Emilia e proprio con le due vittorie contro la ...

Finale Nazionale U20F. Tiger Rosa Basket Forlì e Umana Venezia in Finale. Lunedì a Desio alle 15.00 : Le Finali del 2 aprile 3° posto 11.30, Macherio: Treofan Battipaglia-Sanga Milano 1° posto 15.00, Desio: Tigers Rosa Forlì-Umana Reyer Venezia Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.fip.it/...

Villanova e Michigan giocheranno la finale del campionato di Basket della NCAA - lunedì sera : Le squadre di Villanova e Michigan hanno vinto le rispettive semifinali della cosiddetta “March Madness”, la fase finale della NCAA, il più importante campionato di basket universitario statunitense. Villanova ha battuto in semifinale Kansas per 95 a 79, mentre Michigan ha The post Villanova e Michigan giocheranno la finale del campionato di basket della NCAA, lunedì sera appeared first on Il Post.

Diretta/ Brindisi Sassari (risultato live 66-60) info streaming video e tv : Quarto finale (Basket Serie A1) : Diretta Brindisi Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Happy Casa è vicina alla salvezza ma non può sedersi sugli allori, la Dinamo cerca i playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:54:00 GMT)

Macherio. Finale Nazionale U20F. Battipaglia e Forli per la prima semifinale. Ora in campo Sanga Milano-Basket Girls Ancona : Moncalieri Le Semifinali del 1 aprile Macherio 16.00 Treofan Battipaglia-Tigers Rosa Forlì 18.00 Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.fip.it/giovanile

