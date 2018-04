Barbara D' Urso ' una e trina' svela il Grande Fratello Nip

“I figli non si toccano!”. Barbara D’Urso feroce. Durante la diretta di Pomeriggio 5 è successo : l’ospite (sgradita) dice una parola di troppo - antipatica e fuori luogo - così Carmelita si è scatenata. “Non ti devi permettere” : L’Isola dei veleni, ma i come quest’anno è il caso di dire che il reality ha tirato fuori il peggio dai vip in gara. Un’edizione così controversa e piena di colpi di scena non si era mai vista. Le vicende del programma condotto da Alessia Marcuzzi travalicano la diretta e il day time, e approdano direttamente in tutti gli altri programmi Mediaset che ospitano i concorrenti eliminati. Ogni occasione è buona per tirare in ballo rancori e ...

Cecilia Capriotti critica la Mancini : Barbara d’Urso interviene : Barbara d’Urso difende Alessia Mancini dalla frecciata della Capriotti E’ bastata una frase di Cecilia Capriotti contro Alessia Mancini a far intervenire Barbara d’Urso oggi in diretta a Pomeriggio 5 in difesa dell’ex velina di Striscia la Notizia. Filippi Nardi, anche lui presente in studio, ha affermato inizialmente che Alessia è stata un’ottima naufraga, una compagna di viaggio che si prestava in tutto: ...

Caterina Balivo "punge" Barbara d'Urso : la frecciata in diretta : Fama è sinonimo di gatte da pelare. E nei suoi giorni di maggior successo Barbara d'Urso si trova bersagliata da frecciatine più o meno dirette provenienti da colleghi del...

Grande Fratello - Barbara d'Urso confessa : 'Non dormo la notte. Tre concorrenti inizieranno prima e ci sarà la stanza degli ospiti' : 'Ancora non so come incastrerò il tutto'. Barbara d'Urso, che alle consuete trasmissioni dovrà aggiungere la conduzione del Grande Fratello: 'Il lunedì e martedì Pomeriggio 5 andrà in onda dallo ...

Caterina Balivo vs Barbara D'Urso/ Dopo Maria De Filippi anche la conduttrice Rai “attacca” Carmelita : Nei giorni scorsi Barbara D'Urso è stat presa di mira da alcune colleghe: Maria De Filippi e Caterina Balivo le hanno rivolto alcune velate frecciatine.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio rinuncia a tutto per Barbara d'Urso : «Lo voleva Amadeus per una nuova trasmissione» : ROMA - A breve su Mediaset, terminata l'Isola dei Famosi, programma seguito da Leggo.it , inizierà la nuova edizione del Grande Fratello . Le anticipazioni sul reality più famoso della tv non sono ...

«Se fosse per me starei da un'altra parte» : ecco perché Nadia Rinaldi deve andare da Barbara D'Urso : 'Nadia non ti prestare più a questi giochi dalla D'Urso': scoppia la polemica per quanto è accaduto a Nadia Rinaldi durante l'ultima puntata di Domenica Live. I fan dell'attrice romana sono ...

Barbara D’Urso - la conduttrice ‘pigliatutto’ si prepara alla prima serata. E i suoi colleghi le mandano frecciatine (velenose) : Barbara d’Urso ha conquistato l’agognata prima serata. E la stima dei suoi colleghi? Forse no. La conduttrice napoletana sarà presto in onda con ben tre programmi televisivi e, si sa, la sovraesposizione può creare anche delle antipatie o delle invidie. Così Carmelita, come si fa chiamare, negli ultimi giorni ha dovuto incassare alcune frecciatine velenose da parte di alcuni suoi illustri colleghi. Quella che ha fatto più scalpore è ...

"Ladri nella casa del Grande Fratello". Ora Barbara D'Urso rivela la verità : Soltanto ieri era circolata in rete la notizia che la casa del Grande Fratello fosse stata saccheggiata dai ladri a una settimana dall'inizio del reality. Ora, Barbara D'Urso ha voluto chiarire cosa è ...

GF Nip - Barbara d’Urso : ‘ci saranno fidanzati di personaggi noti’ : Dopo che Ilary Blasi ha avuto nel suo parterre star del calibro di Cristiano Malgioglio (che rivedremo come opinionista), Barbara D’Urso non vuole essere da meno: “Ci saranno diversi concorrenti che sono già apparsi in tv o sui giornali. Non sono vip ma hanno una certa notorietà per diversi motivi”. Tutto è pronto per la quindicesima edizione del Grande Fratello, al via martedì 17 aprile in prima serata su Canale 5, ma non ...

Barbara d'Urso a Sorrisi : "GF 15? Alcuni concorrenti già visti in tv - ci sarà la stanza degli ospiti" : Come sarà la nuova, quindicesima, edizione "nip" del Grande Fratello? Le prime indiscrezioni arrivano dalla viva voce di Barbara d'Urso, attraverso le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che le ha dedicato la copertina in vista del kick-off del reality fissato per martedì 17 aprile: "Ci saranno diversi concorrenti che sono già apparsi in tv o sui giornali. Non sono vip ma hanno una certa notorietà per diversi motivi. Fidanzati di ...