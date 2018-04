Banca centrale Russia commenta crollo Borsa | Nabiullina | no rischi stabilità finanziaria

Banca centrale russa : stabilità finanziaria del Paese non a rischio : Mosca, 10 apr. , askanews, La numero uno della Banca centrale russa assicura che non vi è rischio 'per la stabilità finanziaria' della Russia sulla scia del terremoto in borsa e del crollo del rublo ...

Indonesia - Perry Warjiyo eletto governatore della Banca centrale : Il suo compito sarà quello di salvaguardare il cambio della rupia e la stabilità dell'economia ., ha detto il vice presidente dlela commissione finanze del Parlamento, Achmad Hafisz Tohir.

Australia - la Banca centrale lascia fermi i tassi d'interesse : Riconoscendo che l'economia mondiale si è rafforzata nell'ultimo anno, il Board ha ricordato che l'inflazione resta debole ed i rendimenti dei bond, pur in recupero, restano piuttosto bassi. La banca ...

Australia - la Banca centrale lascia fermi i tassi d'interesse : tassi d'interesse fermi in Australia . La banca centrale nella riunione di politica monetaria odierna ha infatti deciso di lasciare ancora una volta il tasso di riferimento invariato all'1,5% . Una decisione perlopiù attesa. Lo ha annunciato Philip Lowe , Governatore della ...

Ecuador : Banca centrale - nel 2017 economia cresciuta del 3 per cento : Quito, 31 mar 14:21 - , Agenzia Nova, - Nel 2017 l'economia Ecuadoriana è cresciuta del 3 per cento, ben sopra le previsioni fatte da diversi organismi internazionali. È quanto... , Brb,

Nuova Zelanda - occupazione nuovo requisito per decisioni Banca Centrale : "L'importanza della politica monetaria come strumento per sostenere l'economia reale si è evoluta e sarà riconosciuta dalla legge neozelandese aggiungendo i risultati dell'occupazione e la stabilità ...

Cina : Banca centrale risponde a Fed - rialzo 5 punti su repos 7 giorni : Roma, 22 mar. (AdnKronos/dap) – La Banca centrale cinese risponde alla Fed e rialza per la prima volta quest’anno i tassi di interesse a breve termine. Dopo la stretta della politica monetaria decisa della Federal Reserve, la Pboc ha rialzato di 5 punti base i tassi di interesse sui reverse repos a 7 giorni, passando dal 2,5 al 2,55%. E’ questa la prima mossa sui tassi a pochi giorni dalla nomina di Yi Gang alla guida ...

Liu He zar dell'economia - Yi Gang alla guida della Banca centrale. Ecco la squadra di Xi : Il ruolo del vicepresidente Wang Qishan Liu è già stato negli Stati Uniti, a fine febbraio, per una lunga visita, durante la quale ha incontrato i funzionari di Washington responsabili dell'economia: ...

Brasile : Banca centrale - a gennaio economia rallentata dello 0 - 56 per cento : Brasilia, 19 mar 17:28 - , Agenzia Nova, - L'economia brasiliana ha iniziato il 2018 in contrazione. L'indice di attività economica della Banca centrale del Brasile , Ibc-Br, , noto... , Brb,

Cina - Yi Gang nuovo Governatore della Banca Centrale : Teleborsa, - Sarà Yi Gang il nuovo Governatore della Banca Centrale cinese . Il Parlamento della seconda economia al mondo ha ratificato la nomina di Yi annunciata dal premier Li Keqiang all'Assemblea nazionale popolare. Di formazione anglofona , dopo la laurea alla Peking University ha studiato a lungo ...

Cina - Xi sceglie la continuità alla Banca centrale : arriva Yi Gang - il governatore che conosce l'Occidente : Dopo essersi laureato all'Università di Pechino in Economia, il 60enne Yi Gang, fluente in inglese, ha svolto un dottorato di ricerca all'Università dell'Illinois e insegnato in quella dell'Indiana. ...

