Ballando - Cristina Ich e la parolaccia agli avvocati dell'ex fidanzato di Gessica Notaro : «F***». Milly Carlucci su tutte le furie : Serataccia a Ballando con le Stelle per Cristina Ich . La modella romena, prima di essere eliminata al televoto, è stata protagonista di una gaffe che avrebbe fatto andare Milly Carlucci su tutte le ...

“VAF****!”. Cristina Ich furiosa - caos a Ballando con le stelle. La parolaccia della modella dopo l’esibizione non è sfuggita a nessuno. Milly Carlucci sbotta e il pubblico non la perdona. Il bersaglio? Eccolo qua : “Non ti nego che un pochettino è anche il senso di rivincita… Tu volevi farmi richiudere in casa? Scusa, ‘chapa l’umbrela’”. Così Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dal suo ex, aveva parlato con il suo compagno d’avventura di ‘Ballando con le stelle’, Stefano Orodei, durante le prove. Una storia, quella della 28enne riminese, che aveva colpiti tutta Italia, sollevando ...

Ballando con le Stelle 2018 : Cristina manda affanc*lo gli avvocati dell’ex fidanzato della Notaro. Milly prende le distanze e lei si scusa – Video : La lettura della lettera degli avvocati dell'ex di Gessica Notaro Milly Carlucci si dissocia, ma ormai il danno è fatto. Volano parolacce nello studio di Ballando con le Stelle 2018: la modella rumena Cristina (qui per sapere chi è) ha mandato a quel paese i legali di E. Tavares, l’ex fidanzato di Gessica Notaro accusato di averle sfregiato il volto con l’acido. Nel corso della puntata, infatti, è stata affrontata la delicata ...

Cristina Ich e Luca Favilla/ "Tra noi c'è chimica e si vede" (Ballando con le stelle 2018) : Cristina Ich e Luca Favilla proseguono il loro positivo percorso a Ballando con le stelle, come confermato dalla modella rumena in un'intervista a Diva e donna.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:05:00 GMT)

