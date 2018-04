Baby gang terrorizza Ferrara | un padre | mio figlio minacciato di morte

Baby gangs inglesi e atti sessuali forzati : la nuova frontiera della prostituzione : Gli esperti temono che proprio al mondo delle Baby gangs non siano da ascrivere soltanto "piccoli" crimini, quali furti o spaccio di droga, ma anche efferati omicidi commessi per futili motivi . Oggi,...

Roma - raid con coltelli e bastoni : Baby gang rischia il processo : L'estate del 2017 sarà ricordata come una delle più calde tra le vie di Tor Bella Monaca. Ad accenderla è stata una baby gang composta da undici ragazzini, due così piccoli da non raggiungere nemmeno ...

Napoli : preso il capo della Baby gang che ferì Arturo : Il terzo componente della banda ha 15 anni. Anche lui, come gli altri, ha parenti pregiudicati. Affrontano vittime innocenti per imporre la loro supremazia nei quartieri -

Sgominata la Baby gang che accoltellò Arturo - la mamma : 'Lo Stato c'è e vince' : 'Oggi si scrive un'altra pagina di uno Stato che vince, è presente'. Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo , il 17enne accoltellato nel dicembre scorso in via Foria a Napoli, commenta così la custodia ...

Napoli - Arturo accoltellato dalla Baby gang : arrestato il terzo aggressore - ha 15 anni : Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile - emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta...

Napoli - Arturo accoltellato dalla Baby gang : arrestato un altro aggressore 15enne : Alle prime luci dell'alba personale della Squadra Mobile della polizia di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile emessa dal Gip del Tribunale per i ...

Pub a fine orario La Baby gang non se ne va e picchia gestore : Non volevano alzarsi dai tavolini nella galleria Umberto I a Napoli, nonostante fosse passata la mezzanotte e il fast food dovesse chiudere. Così è nato un diverbio tra un egiziano addetto alle ...

"Restiamo qui". Baby gang aggredisce dipendente McDonald's a Napoli : Due aggressioni in due esercizi commerciali i cui dipendenti sono stati 'colpevoli', in un caso, di chiedere il rispetto dell'orario di chiusura, nell'altro di allontanare chi pretendeva di farsi uno spinello in una panetteria. A Napoli, la scorsa notte, un gruppo di ragazzini ha colpito con una sedia un dipendente del McDonald's nella galleria Umberto I, mentre a Giardini Naxos lo scorso 17 marzo, due panettieri, padre e figlio, sono stati ...