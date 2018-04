Azzurre vittoriose in rimonta al ' Mazza'

Pallanuoto : il Setterosa vince ancora in amichevole con l’Australia. Azzurre vittoriose 9-6 a Perth : Due su due. Il Setterosa sta preparando al meglio la prossima Europa Cup con una serie di amichevoli in terra australiana, precisamente a Perth, contro la Nazionale di casa. Arriva il secondo successo in due uscite per la nazionale italiana contro quella oceanica: oggi le Azzurre di Fabio Conti si sono imposte per 9-6. Grandi protagoniste sono le stelle della squadra: Emmolo e Bianconi, con tre reti a testa. Terza amichevole in programma domani, ...