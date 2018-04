AYA | il progetto per sostenere i pazienti oncologici fra i 15 e i 39 anni

AlchemAYA e Max Gazzè : ultimo step per il completamento dell'ambizioso progetto : Max Gazzè rappresenta la quota più creativa dell'attuale cantautorato italiano. Musicalmente nasce come bassista, ma poi emerge come autore ed interprete anche se non si stacca mai dal suo guitar bass. L'album Maximillian aveva già rappresentato una decisa virata all'interno della musica di Gazzè, ma Alchemaya assurge a vera e propria svolta. ...Continua a leggere