Avvistato cacciatorpediniere USA verso la Siria

blogo

(Di martedì 10 aprile 2018) Martedì 10 aprile 2018 - UnUSA sarebbe in viaggiole acque dellasecondo quanto riferiscono fonti media. Ieri il presidente americano Donald Trump aveva promesso "decisioni importanti nelle prossime 24-48 ore" sulla, dopo l'attacco chimico di cui è accusato il regime di Assad che qualche giorno fa a Douma ha provocato 100 morti."Condanno gli atroci attacchi suni innocenti, condotti con armi chimiche proibite. Un attacco atroce, orribile. Stiamo studiando la situazione da vicino, siamo impegnati in una serie di meeting con le nostre forze armate. Prenderemo decisioni importanti nelle prossime 24-48 ore" aveva detto Trump. Oggi la notizia della nave da guerra americana che starebbe muovendosile acquene.Attacco chimico in, De Mistura: "Serve inchiesta Onu indipendente"Lunedì 9 aprile 2018 - L'inviato speciale dell'Onu ...